وزير الرياضة يوجه بتقديم مكافأة مالية للاتحاد

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بتقديم مكافأة مالية قدرها 3 ملايين ريال لنادي الاتحاد السعودي بعد وصوله إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتأهل الاتحاد إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تعادله مع مواطنه الشباب بهدفين لمثلهما في مواجهة نصف النهائي التي أقيمت في الرياض وفوزه عليه إيابا بهدفين لهدف، كما سيلعب النهائي أمام الرجاء البيضاوي المغربي على ستاد المجمع الرياضي في الرباط، على أن يحدد موعد اللقاء لاحقا.

وعادت بطولة الأندية العربية إلى الواجهة في الموسم الماضي بمسمى كأس زايد للأندية الأبطال والتي توج بها النجم الساحلي التونسي على حساب الهلال السعودي في النهائي الذي أقيم على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.