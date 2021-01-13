  • مباشر
اللغة

وزير الرياضة يوجه بتقديم مكافأة مالية للاتحاد

احتفال اللاعبين بالتأهل إلى النهائي

وزير الرياضة يوجه بتقديم مكافأة مالية للاتحاد

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بتقديم مكافأة مالية قدرها 3 ملايين ريال لنادي الاتحاد السعودي بعد وصوله إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتأهل الاتحاد إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تعادله مع مواطنه الشباب بهدفين لمثلهما في مواجهة نصف النهائي التي أقيمت في الرياض وفوزه عليه إيابا بهدفين لهدف، كما سيلعب النهائي أمام الرجاء البيضاوي المغربي على ستاد المجمع الرياضي في الرباط، على أن يحدد موعد اللقاء لاحقا.

وعادت بطولة الأندية العربية إلى الواجهة في الموسم الماضي بمسمى كأس زايد للأندية الأبطال والتي توج بها النجم الساحلي التونسي على حساب الهلال السعودي في النهائي الذي أقيم على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جديد مرفأ بيروت.. مذكرة إنتربول لتوقيف صاحب شحنة الموت جديد مرفأ بيروت.. مذكرة إنتربول لتوقيف صاحب شحنة الموت
فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا

الأكثر قراءة

السومة يجدد تعاقده مع الأهلي إلى 2024 السومة يجدد تعاقده مع الأهلي إلى 2024
الشباب يتعاقد مع عمار النجار لعامين الشباب يتعاقد مع عمار النجار لعامين
شركة مياه شركة مياه "بيرين" ترعى السوبر السعودي
إدارة النصر توافق على سفر حمدالله إلى المغرب إدارة النصر توافق على سفر حمدالله إلى المغرب
بيترهانسل يعزز صدارته للترتيب العام ويفوز في المرحلة التاسعة بيترهانسل يعزز صدارته للترتيب العام ويفوز في المرحلة التاسعة
لابورتا يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها رغم قيود كورونا لابورتا يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها رغم قيود كورونا

قبل أن تذهب

الجزائر تتسلم مركزا طبيا لعلاج أمراض الكلى كهبة من السعودية
الجزائر تتسلم مركزا طبيا لعلاج أمراض الكلى كهبة من السعودية

اكتشف المزيد