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"المسابقات" تعلن مواعيد مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي

الهلال والنصر في الذهاب

"المسابقات" تعلن مواعيد مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مواعيد مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجاري 2020 – 2021.

وحددت اللجنة يوم السبت 30 يناير موعداً لانطلاق الجولة الـ (16)، على أن تختتم المسابقة بمباريات الجولة الـ (30) يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021.

وكانت لجنة المسابقات قد عقدت اجتماعات تنسيقية خلال الفترة الماضية مع لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى ممثلي أندية الهلال والنصر المشاركين في نهائي كأس بيرين للسوبر السعودي إضافة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2021 وممثلي أندية الأهلي والوحدة المشاركين في نفس النسخة، إلى جانب ممثل نادي الاتحاد المتأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك فيما يخص مواجهاتهم في الدوري المتعلقة مع مشاركاتهم الأخرى في المسابقات المحلية والعربية والقارية.

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