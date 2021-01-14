التونسي رفيعة يمنح يوفنتوس بطاقة التأهل على حساب جنوى

أحبط يوفنتوس مغامرة ضيفه جنوه وتغلب عليه 3 - 2 مساء الأربعاء في دور الستة عشر لبطولة كأس إيطاليا ليلحق فريق السيدة العجوز بقافلة المتأهلين إلى دور الثمانية للبطولة.

وتقدم يوفنتوس بهدفين نظيفين سجلهما ديان كولوسيفسكي وألفارو موراتا في الدقيقتين الثانية و23 ، ورد جنوه بهدف أحرزه لينارت تشيزيبورا في الدقيقة 28 . وفي الشوط الثاني ، سجل فيليبو ميليغوني هدف التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 74 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي، سجل التونسي حمزة رفيعة هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة 105 ليمنح الفريق مقعدا في دور الثمانية للبطولة.

ويلتقي يوفنتوس في دور الثمانية مع الفائز من المباراة بين سبال وساسولو في دور الستة عشر للبطولة.