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سيتي يواصل انطلاقته ويعبر برايتون

فرحة فودين بالهدف

سيتي يواصل انطلاقته ويعبر برايتون

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لندن - د ب أ

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واصل مانشستر سيتي صحوته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على ضيفه برايتون اليوم الأربعاء في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي، إلى 32 نقطة من 16 مباراة، ليتقدم إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة، بعدما كان في المركز السادس، بفارق أربع نقاط خلف مانشستر يونايتد (المتصدر)، الذي خاض 17 لقاء.

في المقابل، تجمد رصيد برايتون، الذي واصل نتائجه الباهتة، عند 14 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، علما بأن هذا هو اللقاء التاسع على التوالي الذي يعجز خلاله الفريق عن تحقيق أي انتصار في المسابقة.

ارتدى فيل فودين ثوب الإجادة في اللقاء، عقب إحرازه هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 44، فيما أهدر زميله رحيم ستيرلينج ركلة جزاء لمصلحة الفريق السماوي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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