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هولشتاين كيل يقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا

من ركلات الترجيح

هولشتاين كيل يقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا

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كيل - فرانس برس

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فجر هولشتاين كيل من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بتجريده ضيفه بايرن ميونخ من لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 6-5 بركلات الترجيح اثر انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 2-2 الأربعاء في ختام الدور الثاني.

وتقدم بايرن ميونخ مرتين عبر سيرج غنابري (14) ولوروا سانيه (47)، ورد أصحاب الأرض مرتين أيضا بواسطة فين بارتلز (37) وهاوكي واهل (90+5).

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين دون أن تتغير النتيجة فاحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لهولشتاين بعدما أهدر الإسباني مارك روكا الركلة الترجيحية السادسة لبايرن وسجل بارتلز الركلة الترجيجية لأصحاب الأرض.

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