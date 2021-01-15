إبراهيموفيتش: أتيت لأغير واقع ميلان

قال المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش يوم الجمعة إنه يفكر في تمديد تعاقده مع ناديه ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم لما وراء الموسم الحالي رغم أنه سيكمل عامه 40 في وقت لاحق من هذا العام.

وكان إبراهيموفيتش انضم إلى ميلان في ديسمبر 2019 ومدد تعاقده معه لعام إضافي في الصيف الماضي ليستمر معه في موسم 2020-2021.

وتعثرت مسيرة إبراهيموفيتش بسبب الإصابة لكن ذلك لم يمنعه من التفكير في إمكانية الاستمرار في المنافسة في واحدة من أكبر بطولات الدوري الأوروبية للعبة الشعبية رغم بلوغه الأربعين بعد إحرازه 10 أهداف في البطولة في ست مشاركات أساسية من البداية في الموسم الحالي.

وقال اللاعب السويدي في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية "طالما أنني على ما يرام فإنني سأستمر.. عقدي ينتهي في يونيو وسنتحدث عن هذا الأمر. لا أريد أن أنتظر وأضع نفسي في موقف غير مريح وكذلك النادي. ولهذا السبب وقعت على عقد لمدة ستة أشهر عند الوصول ومددت التعاقد بعد ذلك. أنا مع حرية الاختيار".

وعن عودته لميلان على وجه الخصوص قال إبراهيموفيتش "اخترت ميلان لأنه كان التحدي الأكثر صعوبة. مع كامل الاحترام رأيت أتالانتا في دوري أبطال أوروبا وميلان خارج البطولة ومن ثم أتيت لأغير هذا الواقع".