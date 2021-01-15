النصر يهزم الرائد ويحقق فوزه الثالث توالياً

واصل النصر مسلسل انتصاراته بعد تحقيقه فوزه الثالث توالياً لأول مرة هذا الموسم على حساب مضيفه الرائد 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي سجّل مدافعه البرازيلي مايكون هدفاً بعد مرور 3 دقائق إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

ورد الرائد سريعاً وسنحت له فرصة تسجيل هدف السبق بعد حصوله على ركلة جزاء عند الدقيقة 10 إلا أنه مهاجمه الصربي نيمانيا نيكوليتش سددها خارج المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد المغربي محمد فوزير مهاجم الرائد أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله نيكوليتش ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براند جونز الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وسنحت للاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرحمن العبيد ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ورد الرائد سريعاً وأهدر مهاجمه محمد فوزير هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله نيكوليتش أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وكثّف النصر هجومه ونجح لاعبه البديل عبدالمجيد الصليهم بتسجيل هدف الفوز للنصر عند الدقيقة 83 بعد تلقيه تمريرة من زميله سامي النجعي ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى 17 نقطة ليتقدم للمركز العاشر، في حين بقي الرائد على رصيده السابق 13 نقطة ليبقى في المركز 14.