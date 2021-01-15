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بيترهانسل: سعيد بالتتويج في داكار السعودية

من فرحته باللقب

بيترهانسل: سعيد بالتتويج في داكار السعودية

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العربية.نت

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أبدى الفرنسي ستيفان بيترهانسل سعادته عقب تتويجه بالنسخة الـ 43 من رالي داكار المقام بالسعودية، بالفوز بالرالي الـ 14 في مشواره تزامنا مع مرور 30 عاماً على أول انتصار له في الرالي، والذي كان عام 1991 في فئة الدراجات النارية.

وقال السائق الملقب بـ “مستر داكار” إنه يعد “الوحيد الذي فاز في القارات الثلاثة” التي استضافت الرالي.

وأضاف بيترهانسل إلى أن "الضغط في المنافسة لا يزال قويا، كل سباق صعب ودائما يجب تقديم أقصى جهد وامتلاك سيارة جيدة وفريق جيد”.

ويعد هذا اللقب الثامن لبيرهانسل في فئة السيارات، وأحرزه بفارق 13 دقيقة و51 ثانية على القطري ناصر العطية الوصيف.

وفاز بالمرحلة الـ 12 والأخيرة بالرالي، الإسباني كارلوس ساينز زميل بيترهانسل في الفريق، بينما جاء السائق الفرنسي بالمركز الثالث خلف العطية صاحب المرتبة الثانية.

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