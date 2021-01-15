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تأجيل انتخابات رئاسة برشلونة بسبب كورونا

يتنافس 3 مرشحين على الرئاسة

تأجيل انتخابات رئاسة برشلونة بسبب كورونا

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برشلونة - رويترز

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قالت حكومة إقليم كتالونيا يوم الجمعة إن نادي برشلونة قرر تأجيل انتخاباته الرئاسية، والتي كانت مقررة في 24 يناير الجاري بسبب الخوف من انتشار العدوى بكورونا مع تزايد عدد حالات العدوى في الإقليم.

وجاء قرار التأجيل بعد يوم واحد من تمديد سلطات كتالونيا القيود المطبقة والتي تمنع المواطنين من مغادرة بلدياتهم إلا لأغراض العمل والتعليم ولأسباب طبية.

وبعد تمديد حكومة كتالونيا القيود في الإقليم بعد تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس سريع الانتشار عقدت السلطات اجتماعا مع ممثلي برشلونة اليوم الجمعة. وتقتصر المنافسة على منصب الرئيس بين ثلاثة أشخاص هم الرئيس السابق خوان لابورتا ورجل الأعمال فيكتور فونت والمدير السابق توني فريشا. وتأتي الانتخابات بعد استقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو في أكتوبر الماضي.

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