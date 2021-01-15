  • مباشر
اللغة

فهد المولد: فرحة لاعبي أبها تثبت قوة الاتحاد

من اللقاء

فهد المولد: فرحة لاعبي أبها تثبت قوة الاتحاد

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أبدى فهد المولد لاعب فريق الاتحاد رضاه رغم هزيمة فريقه أمام أبها صفر - 1 يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المولد عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية إن النقص العددي في صفوف فريقه بعد طرد زميله سعود عبد الحميد في الدقيقة 15، أثر على مجريات المباراة.

وأوضح أن اللعب لمدة 75 دقيقة بعشر لاعبين أمام أبها كان مهمة صعبة، وكان سببا للهزيمة في مباراة اليوم.

واضاف المولد:فرحة لاعبي أبها وكأنهم فازوا ببطولة تدل على مدى قوة نادي الاتحاد واشكر زملائي على أدائهم الرجولي رغم الهزيمة.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع أبها رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عن كورونا المتحور واللقاحات وسلالات أنفلونزا الطيور.. الصحة العالمية تجيب عن كورونا المتحور واللقاحات وسلالات أنفلونزا الطيور.. الصحة العالمية تجيب
زوجة الأسد رئيسةً لسوريا.. ملامح مخطط سري في دمشق زوجة الأسد رئيسةً لسوريا.. ملامح مخطط سري في دمشق

الأكثر قراءة

دراسة: الأندية الكبرى تخسر مليار يورو.. وصلاح رابع أغلى لاعب في العالم دراسة: الأندية الكبرى تخسر مليار يورو.. وصلاح رابع أغلى لاعب في العالم
النصر يمدد عقد النجعي 3 أعوام النصر يمدد عقد النجعي 3 أعوام
الهلال يودع عمر خربين الهلال يودع عمر خربين
"كورونا" يؤجل مباراة أستون فيلا وإيفرتون
خربين.. حوله خربين.. حوله "نحس آسيوي" إلى لاعب غير مرغوب فيه
الهلال يحتفظ بخدمات الشهراني إلى 2025 الهلال يحتفظ بخدمات الشهراني إلى 2025

قبل أن تذهب

الداخلية التركية تتسلم ملفات فساد حزب أردوغان في بلدية اسطنبول
الداخلية التركية تتسلم ملفات فساد حزب أردوغان في بلدية اسطنبول

اكتشف المزيد