وزير الرياضة: نجحنا في استضافة الحدث العالمي

أُسدل الستار يوم الجمعة على سباق رالي داكار السعودية 2021، والذي أقيم للمرة الثانية في السعودية لمدة 13 يوماً، خلال الفترة من 3 إلى 15 يناير الجاري، والذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبرنامج جودة الحياة.

وشهد حفل الختام الذي أقيم بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وحضره الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، تتويج المتسابقين الأبطال في هذا الرالي بمختلف فئاته، حيث طار الفرنسي ستيفان بيترهانسيل بلقب هذه النسخة في فئة السيارات، ليضيف اللقب رقم 14 له طوال مسيرته في هذا الرالي، واللقب الثامن في فئة السيارات، بعد منافسة شرسة وقوية من خصمه القطري ناصر العطية، الذي حل في المرتبة الثانية بفارق 15 دقيقة، فيما جاء حامل لقب النسخة الماضية الإسباني كارلوس ساينز في المرتبة الثالثة، بفارق ساعة عن المتصدر، وذلك بنهاية المرحلة رقم 12 والأخيرة، التي انطلقت اليوم من ينبع وانتهت في جدة، وامتدت لمسافة 452 كيلومترا، منها 225 كيلومترا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في تصريح صحفي: اليوم نشهد ختام هذا الرالي الكبير، والذي أقيم للمرة الثانية في وطننا، ونستطيع القول إننا نجحنا في استضافة هذا الحدث العالمي الضخم، لنتمكن من استضافة هذا الحدث الكبير رغم كل الصعوبات والتحديات التي يمر بها العالم في الفترة الحالية، جرّاء جائحة فيروس كورونا المستجد".

واختتم الأمير عبدالعزيز الفيصل تصريحه قائلاً:أنا فخور اليوم بهذا النجاح، وأبارك لجميع المتسابقين الأبطال، الذين استطاعوا الوصول لخط النهاية، وحظاً أوفر لمن لم يحالفهم الحظ، عشنا 13 يوماً من المتعة والندية والحماس بين المتسابقين، وشاهد الجميع والعالم أجمع حقيقة جمال طبيعة وتضاريس السعودية المتنوعة والمختلفة، التي نفخر ونعتز بها، ونتطلع بإذن الله للمزيد من الاستضافات وإقامة مثل هذه الأحداث، بالشكل الذي يرضي الجميع".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل: الكل فائز اليوم، سواءً من تمكنوا من تحقيق المراكز الأولى أو الذين قهروا التحدي ووصلوا إلى خط النهاية، أو حتى من فازوا في تحديهم لأنفسهم وقرروا المشاركة في الرالي الأصعب والأقسى، وبالتأكيد نحن كذلك كمحبين لرياضة المحركات والمغامرة، فزنا بأن عشنا هذه التجربة التي لا تنسى، فهنيئاً لنا جميعاً في عائلة داكار السعودية، ونتطلع من جديد للترحيب بالعالم في رالي داكار السعودية 2022".

وعقب الوصول إلى خط النهاية والفوز بلقب داكار في فئة السيارات، قال المتسابق الفرنسي بيتر هانسيل:أنا سعيد جداً بهذا الإنجاز الكبير، مع الصعوبات الكبيرة التي واجهها جميع المتسابقين، وأنا شخصياً واجهت منافسة شرسة جداً وبشكل يومي مع القطري ناصر العطية، حيث لم يكن من السهل المحافظة على الفارق الزمني البسيط بيني وبينه، ولكن أعتقد أن ما صنع الفارق هو فوز العطية بالمرحلة الاستعراضية، وأعتقد أن هذا خطأ كلف منافسي خسارة اللقب لرغبته في الانتصار بهذه المرحلة".

وأضاف بيتر هانسيل: بالتأكيد فوز اليوم يمنحني عدة أرقام قياسية، فهو الفوز رقم 14 في مسيرتي بهذا السباق، وأصبحت المتسابق الأول الذي يفوز بها في ثلاث قارات مختلفة، وحدث ذلك في الذكرى الثلاثين لفوزي الأول منذ 30 عاماً، لديّ رحلة طويلة في رياضة المحركات، والخبرة والهدوء يلعبان دوراً كبيراً في تحقيق الفوز.

ونجح خمسة متسابقين سعوديين في الوصول إلى خط نهاية الرالي، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهوها، ففي فئة السيارات، تمكن ثلاثة متسابقين من تحقيق مراكز جيدة في الترتيب العام، حيث نجح المتسابق يزيد الراجحي في الحصول على المركز 16، فيما جاء المتسابق صالح العبدالعالي في المرتبة رقم 37 ، أما ياسر بن سعيدان فاحتل المركز رقم 39. أما في فئة الدراجات النارية، فوصل المتسابق السعودي مشعل الغنيم إلى خط النهاية في المركز 42، وأخيراً في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، تمكن المتسابق سعيد الموري من احتلال المركز 31.

وحسم الأرجنتيني كيفن بينافيديس لقب فئة الدراجات النارية لصالحه، رغم حلوله ثانياً في المرحلة الأخيرة، خلف الأمريكي ريكي برابيك، إلا أن نتائج المراحل السابقة أكدت فوز الأرجنتيني بلقب الفئة، ليتفوق على برابيك الذي أصبح ثانياً في الترتيب العام، بينما حقق البريطاني سام ساندرلاند المركز الثالث في الترتيب العام، رغم إنهائه مرحلة اليوم في المركز الحادي عشر.

وقال بينافيديس عقب فوزه بلقب فئة الدراجات النارية: سعيد بالوصول لخط النهاية وبالفوز بهذا اللقب، رغم ارتكابي بعض الأخطاء طوال المراحل الماضية، لكنني حافظت على هدوئي وتركيزي، بالرغم من تعرضي في المرحلة الخاصة الخامسة لحادثٍ على سرعةٍ عالية، وارتطم رأسي بالأرض وأصبت بكاحلي وشعرت بألمٍ شديد، لكنني استطعت إكمال المسيرة بالرغم من شعوري بالآلام والفوز باللقب، وأنا فخور للغاية بكوني أول درّاجٍ من أمريكا الجنوبية يفوز بلقب فئة الدراجات النارية.

ولم تشهد فئة الدراجات الرباعية أي مفاجآت، حيث فاز الأرجنتيني مانويل أندوخار بلقب داكار السعودية 2021، متفوقاً على التشيلي جيوفاني إنريكو، الذي حلّ ثانياً بفارق 33 دقيقة، والأمريكي بابلو كوبيتي صاحب المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق ثلاث ساعات عن الصدارة.

أما في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، فتمكن التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو من حسم لقبها لصالحه، متفوقاً على الأمريكي أوستن جونز صاحب المركز الثاني، والبولندي آرون دومزالا الذي حل ثالثا في الترتيب العام لهذه الفئة.

وسيطرت روسيا تماماً على فئة الشاحنات، حيث حسم السائقون الروس المراكز الثلاثة الأولى لصالحهم، بعد أن فاز فريق الروسي ديميتري سوتنيكوف باللقب، بينما أتى فريق أنطون شيبالوف ثانياً، وفريق آيرات مارديف ثالثاً.

جدير بالذكر أن رالي داكار السعودية 2021 قد امتد لمسافة تصل إلى 7 آلاف و600 كلم تقريباً، بمشاركة أكثر من 500 متسابق، تنافسوا في 6 فئات هي السيارات والدراجات النارية والدراجات النارية الرباعية والشاحنات والمركبات الصحراوية الخفيفة، بالإضافة إلى الفئة الجديدة داكار كلاسيك، كما تضمن الرالي المرور بـ 12 مرحلة بكل من (جدة وبيشة ووادي الدواسر والرياض والقيصومة وحائل وسكاكا ونيوم والعلا وينبع).