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أميري لاعب ليفركوزن يقبل الاعتذار عن الإساءة العنصرية

أميري مستاء بعد الهجوم العنصري

أميري لاعب ليفركوزن يقبل الاعتذار عن الإساءة العنصرية

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برلين - د ب أ

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أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم يوم السبت أن لاعبه نديم أميري قبل اعتذار لاعب من يونيون برلين عن توجيه تعليقات عنصرية له خلال مباراة الفريقين يوم الجمعة بالدوري الألماني (بوندسليغا).

ونقل حساب نادي باير ليفركوزن بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أميري قوله "جاء إلي في غرفة الملابس. وقال إن مشاعر المباراة دفعته لنطق كلمات غير لائقة ، وإنه يأسف للغاية إزاء ذلك. أكد لي ذلك بشكل قوي، وبالتالي انتهى الأمر بالنسبة لي."

وكان جوناثان تاه لاعب ليفركوزن قد كشف في تصريحات لمنصة "دي.إيه.زد.إن" عقب مباراة أمس أن أميري تعرض لتعليقات عنصرية نظرا لأصوله الأفغانية.

وأظهرت التسجيلات التليفزيونية أن أميري بدت عليه ملامح الاستياء على أرض الملعب قبل نهاية المباراة، وقد كان أورس فيشر مدرب يونيون برلين من بين الذين حاولوا تهدئته. وقال فيشير في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"لا مكان لمثل هذه الأشياء في ملعب كرة القدم. يجب نظر الأمر بالتأكيد."

ولم يرغب كريم ديميرباي لاعب ليفركوزن في التعليق بشأن ذلك الحادث لكنه قال إن الحكم لم يسيطر على الموقف حقا. وسيشكل تقرير الحكم معيارا رئيسيا فيما يتعلق بإمكانية فتح تحقيق من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم.

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