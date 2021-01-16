أنتونيو وموباي يقودان وست هام وبرايتون للنقاط الثلاث

فاز فريق وست هام على ضيفه بيرنلي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز برايتون على ليدز 1 - صفر.

ويدين فريق وست هام بالفضل في هذا الفوز للاعبه ميشيل أنتونيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة. ورفع وست هام رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، سجل نيال موباي هدفا في الدقيقة 17 ليقود فريقه برايتون للفوز على ليدز يونايتد 1 - صفر. ورفع برايتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.