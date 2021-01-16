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أوزيل يستعد للرحيل من أرسنال

أوزيل في الموسم الماضي

أوزيل يستعد للرحيل من أرسنال

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لندن - د ب أ

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قترب نجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل من الرحيل عن صفوف أرسنال الإنجليزي إلى فناربخشة التركي، حسبما أكد تقرير إخباري اليوم السبت.

وأوضح موقع "ذي أتلتيك" على الانترنت اليوم أن أوزيل، 32 عاما، وأرسنال توصلا لاتفاق مبدئي بشأن فسخ العقد بينهما. ويلعب أوزيل لأرسنال منذ 2013 ، وينتهي عقده الحالي مع الفريق في يونيو المقبل.

وأشار التقرير إلى أن أوزيل الفائز مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 في البرازيل سيسافر إلى إسطنبول هذا الأسبوع لإتمام التعاقد مع فنربخشة والذي تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي.

واستبعد أوزيل مؤخرا فكرة العودة لناديه السابق شالكه الألماني. وتمنى اللاعب المخضرم لنادي شالكه حظا سعيدا ولكنه أكد أن العةدة لشالكه ليست بديلا يفكر فيه حاليا.

ولم يعتمد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على أوزيل في مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي خلال النصف الأول من الموسم الحالي.

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