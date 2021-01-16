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إعفاء المشرف على زراعة "الجوهرة" والتحقيق في سوء الأرضية

أرضية الملعب

إعفاء المشرف على زراعة "الجوهرة" والتحقيق في سوء الأرضية

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العربية.نت

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وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بالتحقيق في سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الذي أقيم عليها لقاء الأهلي والهلال في الجولة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي بيان لوزارة الرياضة، وجه وزير الرياضة بالتحقيق بشكل عاجل في سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وإعفاء المهندس المشرف على أعمال زراعة الملعب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المكلفة بصيانة المدينة الرياضية.

وكانت توقفت الأنشطة الرياضية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية منذ منتصف ديسمبر الماضي للصيانة الشتوية، إذ لعب الاتحاد مبارياته على مدينة الملك عبد العزيز الرياضية "الشرائع" والأهلي على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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