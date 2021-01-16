البلطان: بلعمري لن ينتقل إلا بموافقتي

أوضح خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أن المدافع الجزائري جمال بلعمري، لاعب الفريق سباقا، لن ينتقل إلى أي ناد إلا بموافقته.

وفي حوار مع القناة الرسمية لنادي الشباب عبر موقع "يوتيوب" أوضح البلطان: لن يستطيع بلعمري اللعب مع الأهلي إلا بموافقة الشباب، وعليهم أن يدفع مبلغاً كبيراً للشباب في حال أرادوا اللاعب".

وأضاف البلطان: بيننا وبين بلعمري اتفاقية موثقة في الاتحاد السعودي كرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا"، بأنه إذا أراد اللاعب اللعب لأي ناد في الدوري عليه أن يدفع مبلغاً مالياً يحدد عند رغبته الانتقال.

وكشف البلطان بأنه قدم 5 ملايين ريال عرضا جديدا لمهاجم فريقه الشاب عبدالله الحمدان، إلا أن والد الأخير رفض التجاوب مع إدارة النادي، على حد قوله.