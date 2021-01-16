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الرئيس الروسي يهنئ فريق "كاماز ماستر" بعد الفوز برالي داكار

من مشاركة ستوينكوف في الرالي

الرئيس الروسي يهنئ فريق "كاماز ماستر" بعد الفوز برالي داكار

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العربية.نت

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طاقم فريق "كاماز ماستر" الروسي عقب تتويجهم بلقب رالي دكار السعودية 2021 في فئة الشاحنات.

وشكر بوتين أعضاء الفريق والعاملين الفنيين على قوة الشخصية والعمل الجاد المنسق، وأكد أن روح البطولة لطاقم "كاماز ماستر"، وتركيزهم على المركز الأول معروفة جيداً للمشاركين والمشجعين في رالي دكار الأسطوري.

وأضاف أنه استمراراً للتاريخ المظفر لمن سبقه، فاز فريق "كاماز ماستر" مرة أخرى، للمرة الثامنة عشرة برالي دكار، ما يؤكد على مستوى الاحتراف وميزات القيادة التي يتمتع بها الفريق الروسي.

واحتكر فريق "كاماز ماستر" الروسي منصة التتويج بسباق رالي دكار الصحراوي 2021 لفئة الشاحنات، الذي استضافته السعودية للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة بين 3 و15 يناير الجاري.

وأحرز الروسي دميتري سوتنيكوف سائق شاحنة "كاماز ماستر" المركز الأول في الترتيب العام بقطعه مسافة رالي دكار التي بلغت 7 آلاف و600 كيلومتر متقدمًا على مواطنيه أنطون شيبالوف وآيرات ماردييف.

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