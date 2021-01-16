المروج هيرن يتحدث عن مواجهة بين جوشوا وفيوري

قال إيدي هيرن مروج مباريات الملاكمة، إنه على وشك إبرام اتفاق لإقامة مواجهة على اللقب الموحد لبطولة العالم للوزن الثقيل بين الملاكمين البريطانيين أنطوني جوشوا وتايسون فيوري، وأشار هيرن إلى أن المباراة ربما تقام في الشرق الأوسط.

وفاز جوشوا على البلغاري كوبرات بوليف واحتفظ بألقاب وزن الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية ما يفتح الباب أمام مواجهة من العيار الثقيل مع

مواطنه فيوري الذي يحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي.

ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن هيرن قوله "الاتفاق تم فعليا.. دون التوقيع عليه الجوانب المالية للاتفاق تمت. نتفاوض على تفاصيل البث.. يتبقى لنا فقط إتمام الصفقة. وبعد إتمام صفقة من هذا القبيل يتطلب الأمر وقتا حتى يتم التوثيق".

ولم يشارك فيوري في أي مباراة منذ فوزه على الأمريكي ديونتاي وايلدر في مباراة الإعادة بينهما في لاس فيغاس في فبراير الماضي على لقب مجلس الملاكمة العالمي.

وأوضح هيرن أن جوشوا وفيوري سيتواجهان في مباراتين.. الأولى يتوقع أن تقام في الشرق الأوسط في وقت لاحق من العام الحالي والثانية يفترض أن تقام في بريطانيا.