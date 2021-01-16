برونو فرنانديز يتوج بأفضل لاعب في ديسمبر

فاز برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لشهر ديسمبر الماضي، ليحصد الدولي البرتغالي الجائزة للمرة الرابعة منذ انضمامه للفريق في يناير كانون الثاني الماضي.

وكان لفرنانديز دورا أساسيا في صحوة يونايتد وتصدره ترتيب الدوري قبل زيارة أنفيلد لمواجهة ليفربول بعد غد الأحد.

وسجل فرنانديز ثلاثة أهداف وصنع أربعة ليساهم في أربعة انتصارات وتعادلين في ست مباريات لفريقه في الدوري الشهر الماضي. وسجل اللاعب البالغ عمره 26 عاما 15 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم مع يونايتد.

وقال فرنانديز بعد تسلمه الجائزة "ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة، كان شهرا مثاليا. تسجيل وصنع الأهداف لزملائي أمر رائع. أريد تحقيق جوائز وألقاب اخرى، لكني سعيد حقا بصنع التاريخ".

وأصبح فرنانديز أول لاعب يفوز بالجائزة أربع مرات في عام واحد، بعد حصده لها في فبراير ويونيو ونوفمبر 2020.