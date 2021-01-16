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تريساكو يعتمد تويتر لإيضاح الحالات التحكيمية الجدلية

تولى رئاسة اللجنة في سبتمبر 2019

تريساكو يعتمد تويتر لإيضاح الحالات التحكيمية الجدلية

متابع الغاء المتابعة

دبي - أحمد المصعبي

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بات الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يستخدم منصات التواصل الاجتماعي لإيضاح اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولجأ تريساكو إلى حسابه في "تويتر" لتحليل اللقطات الجدلية التي تسببت بهجوم على لجنة الحكام في أكثر من مناسبة. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أسند مهنة رئاسة لجنة الحكام للإسباني في سبتمبر من عام 2019.

ودشن تريساكو حسابه الرسمي مطلع العام الحالي واستخدمه لإيضاح بعض اللقطات التي حدثت في مباريات الجولات الماضية من بطولة الدوري. وكانت مباراة النصر والفيصلي هي أول من وضح حالاتها الخبير الإسباني، بقوله أن قرار الجزائية بعد لمسة يد مايكون كان صحيحا قبل أن يتحدث عن إلغاء الهدف بسبب التسلل والتوجه إلى مباراة الشباب والهلال وأسباب إلغاء هدف الهلال الأول.

وقام بعدها بإيضاح قانون التسلل في مباراة الاتفاق والوحدة قبل أن يسهب حول تقنية Crosshair التي توضح حالات التسلل بشكل أكبر عبر رسم الخطوط في الإعادات. وقبل أسبوعين، تحدث تريساكو عن حالتي التسلل في مباراة الوحدة والفتح التي ألغي فيها هدف الفرنسي نياكات وبعدها بأسبوع في مباراة الاتحاد وضمك عندما سجل فهد المولد الهدف الثاني الذي ألغي لاحقا.

وأوضح تريساكو عبر حسابه أن مباراة ضمك والوحدة شهدت عطلا في تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في الشوط الثاني ورغم محاولات المهندسين إعادة تشغيله إلا أنه لم يعمل إلا في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الثاني، وبحسب قواعد فيفا وبروتوكل VAR، أبلغ الفريقان بالعطل واستؤنف اللقاء.

ووصف تريساكو حالة مهاجم الهلال صالح الشهري أمام لاعب الأهلي لوبومير فييسا بأنها ليست "بيضاء أو سوداء" فكلا اللاعبان ارتكبا خطأ، "إذ حاول المدافع إبعاد الكرة لكنه ركل رجل المهاجم بلا مبالاة، والمهاجم توجه إلى قدم المدافع ليحصل على الخطأ كما حجز على قدم لاعب الأهلي بخطورة لرفعه قدمه بهذا الشكل، لذلك ليس رأيي فقط بل أن كبار مستشاري الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرون بأنها ليست ركلة جزاء".

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