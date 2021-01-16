سولشاير: مباراة ليفربول اختبار فعلي لقدرات يونايتد

يعتقد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن المواجهة مع ليفربول حامل للقب يوم الأحد ستكون بمثابة اختبار فعلي لقدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وينفرد يونايتد بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة من 17 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الملاحق المباشر قبل المواجهة المرتقبة بين العملاقين في ملعب أنفيلد. ويرجح سولشاير فوز فريقه وتعزيز موقعه في الصدارة بالنظر إلى ما قدمه من أداء متميز مؤخرا. ولم يخسر فريق سولشاير في 11 مباراة على مستوى الدوري الإنجليزي وخسر فقط أربع نقاط خلال هذه الفترة.

وقال سولشاير للصحفيين يوم الجمعة "تعرفون أن بوسعنا الفوز على أي فريق في أي وقت. ونحن نخوض هذه المباراة وكلنا ثقة في قدرتنا على تحقيق الفوز إذا قدمنا أفضل ما لدينا. وهذا يمنحنا شعورا جميلا".

وأضاف المدرب النرويجي "المباراة ستكون بمثابة اختبار فعلي لقدراتنا لأن مواجهة ليفربول في ملعبه من أكبر التحديات. لقد فزنا بعدة مباريات قوية وأحرزنا بضعة أهداف في الوقت القاتل".

ولم يخسر ليفربول في ملعبه على مستوى الدوري منذ أبريل 2017 وسولشاير يدرك حجم التحدي الذي يواجه فريقه بالنظر إلى أن يونايتد فاز مرة واحدة فقط على ليفربول في أخر 10 مواجهات جمعت بينهما.

وقال سولشاير عن ذلك "الفوز على ملعب أنفيلد يحتاج فعلا إلى تقديم أفضل مستوى. لكننا الفريق المتحدي الذي يلاحق البطل والأمر يستمر طوال الموسم والكل يطمح للفوز عليه (ليفربول)".