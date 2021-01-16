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عبدالعزيز الفيصل: تميزنا في استضافة أكبر الأحداث العالمية

من حفل الافتتاح

عبدالعزيز الفيصل: تميزنا في استضافة أكبر الأحداث العالمية

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العربية.نت

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وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، شكره لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح رالي داكار السعودية التي انطلقت في الثالث من يناير الحالي وانتهت في الخامس عشر يوم الجمعة.

وكان رالي داكار 2021 انطلق في السعودية للعام الثاني على التوالي وامتد لمسافة تصل إلى 7 آلاف و600 كلم تقريباً، بمشاركة أكثر من 500 متسابق، تنافسوا في 6 فئات هي السيارات والدراجات النارية والدراجات النارية الرباعية والشاحنات والمركبات الصحراوية الخفيفة، بالإضافة إلى الفئة الجديدة داكار كلاسيك، كما تضمن الرالي المرور بـ 12 مرحلة بكل من (جدة وبيشة ووادي الدواسر والرياض والقيصومة وحائل وسكاكا ونيوم والعلا وينبع).

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه في "تويتر": أشكر كافة الجهات على مساهمتها الفاعلة لإنجاح رالي داكار السعودية2021 والذي عكس الصورة الحقيقية عن وطننا الغالي وتميزه في استضافة أكبر الأحداث العالمية".

وفاز كل من الفرنسي بيتهانسل بفئة السيارات، واالأرجنتيني كيفن بينافيديس بلقب فئة الدراجات النارية، ومواطنه مانويل أندوخار بلقب فئة الدراجات الرباعية، والتشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو بفئة المركبات الصحراوية الخفيفة، والروسي ديميتري سوتنيكوف في فئة الشاحنات.

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