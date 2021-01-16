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لاتسيو ينهي الديربي بثلاثية نظيفة

سجل ألبيرتو ثنائية

لاتسيو ينهي الديربي بثلاثية نظيفة

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روما - د ب أ

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وجه لاتسيو لطمة قوية إلى طموحات جاره ومنافسه التقليدي العنيد روما وحقق فوزا كبيرا 3 - صفر عليه في ديربي العاصمة يوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف نابولي وأتالانتا ، وتجمد رصيد روما عند 34 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف انتر ميلان فيما يتربع ميلان على الصدارة برصيد 40 نقطة لحين استكمال باقي مباريات المرحلة.

وأنهى لاتسيو الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما شيرو إيموبيلي ولويس ألبرتو في الدقيقتين 14 و23. وفي الشوط الثاني ، سجل ألبرتو الهدف الثاني له وهو الثالث للفريق في الدقيقة 67 ليحسم المباراة تماما في وسط هذا الشوط.

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