  • مباشر
اللغة

للمرة الأولى في "المحترفين".. الهلال يتعثر 4 مباريات متتالية

المعيوف خلال اللقاء

للمرة الأولى في "المحترفين".. الهلال يتعثر 4 مباريات متتالية

متابع الغاء المتابعة

دبي - أحمد المصعبي

نشر في: آخر تحديث:

لم يسبق لنادي الهلال التعرض لأربعة تعثرات متتالية منذ بداية عهد المحترفين للدوري السعودي وهو ما حدث بعد تعادله بلا أهداف أمام أهلي جدة في قمة الجولة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ مسلسل تعثرات الهلال المتتالية في الموسم الحالي أمام الاتحاد بالكلاسيكو، قادما من انتصار على القادسية بثلاثية في الجولة السابقة، إذ تعادل مع الأصفر في الدقيقة 85 من اللقاء ليخرج بنقطة وحيدة.

وفي الجولة 11 واجه الهلال جاره الشباب وبقي متأخرا بالنتيجة حتى الدقيقة 87 والتي أحرز فيها صالح الشهري هدف التعادل لفريقه العاصمي. وبعدها بجولة تقدم الأزرق على الباطن في مناسبتين إلا أن الأخير رفض الخسارة وأحرز التعادل عن طريق الهولندي يوسف الجبلي والبرازيلي ريناتو سانشيز.

وفي قمة الجولة 13 انتهت مواجهة الهلال ومضيفه الأهلي بالتعادل السلبي بعدما تألق حراس المرمى عبدالله المعيوف ومحمد الربيعي واستطاعا الخروج من المباراة بشباك نظيفة، كما أن الأول تصدى لجزائية السوري عمر السومة.

وفي المواسم الماضية كان أكبر رقم تعرض له الهلال كتعثرات متتالية هو 3 مباريات، ففي موسم 2011 - 2012 تعثر أمام الشباب والتعاون بالتعادل على التوالي قبل الخسارة من الأهلي، أما موسم 2015 - 2016 شهد خسارتين متتاليتين أمام التعاون ثم الاتحاد وتعادل بعدها مع القادسية، وفي الموسم قبل الماضي، تعادل الهلال مع الوحدة ثم أحد قبل الخسارة من النصر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

واتس أب يتراجع بسبب احتجاجات المستخدمين واتس أب يتراجع بسبب احتجاجات المستخدمين
نور للعربية.نت: نور للعربية.نت: "جمال الحريم" يخوض في قضية حسّاسة

الأكثر قراءة

زكري: عانيت نفسياً.. وما حدث مع ضمك طلاق بالتراضي زكري: عانيت نفسياً.. وما حدث مع ضمك طلاق بالتراضي
وفاة السائق الفرنسي شيربان متأثراً بإصابته في المرحلة السابعة وفاة السائق الفرنسي شيربان متأثراً بإصابته في المرحلة السابعة
بيترهانسل يتوج برالي داكار للمرة 14 بيترهانسل يتوج برالي داكار للمرة 14
إجراءات إجراءات "كورونا" تجبر أوكلاند سيتي على الانسحاب من المونديال
روني يعتزل كرة القدم.. ويصبح مدرباً لديربي كاونتي روني يعتزل كرة القدم.. ويصبح مدرباً لديربي كاونتي
بيترهانسل: سعيد بالتتويج في داكار السعودية بيترهانسل: سعيد بالتتويج في داكار السعودية

قبل أن تذهب

فرحة في الأردن بعد عودة مظاهر الحياة لطبيعتها بعد فتح إغلاق كورونا
فرحة في الأردن بعد عودة مظاهر الحياة لطبيعتها بعد فتح إغلاق كورونا

اكتشف المزيد