للمرة الأولى في "المحترفين".. الهلال يتعثر 4 مباريات متتالية

لم يسبق لنادي الهلال التعرض لأربعة تعثرات متتالية منذ بداية عهد المحترفين للدوري السعودي وهو ما حدث بعد تعادله بلا أهداف أمام أهلي جدة في قمة الجولة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ مسلسل تعثرات الهلال المتتالية في الموسم الحالي أمام الاتحاد بالكلاسيكو، قادما من انتصار على القادسية بثلاثية في الجولة السابقة، إذ تعادل مع الأصفر في الدقيقة 85 من اللقاء ليخرج بنقطة وحيدة.

وفي الجولة 11 واجه الهلال جاره الشباب وبقي متأخرا بالنتيجة حتى الدقيقة 87 والتي أحرز فيها صالح الشهري هدف التعادل لفريقه العاصمي. وبعدها بجولة تقدم الأزرق على الباطن في مناسبتين إلا أن الأخير رفض الخسارة وأحرز التعادل عن طريق الهولندي يوسف الجبلي والبرازيلي ريناتو سانشيز.

وفي قمة الجولة 13 انتهت مواجهة الهلال ومضيفه الأهلي بالتعادل السلبي بعدما تألق حراس المرمى عبدالله المعيوف ومحمد الربيعي واستطاعا الخروج من المباراة بشباك نظيفة، كما أن الأول تصدى لجزائية السوري عمر السومة.

وفي المواسم الماضية كان أكبر رقم تعرض له الهلال كتعثرات متتالية هو 3 مباريات، ففي موسم 2011 - 2012 تعثر أمام الشباب والتعاون بالتعادل على التوالي قبل الخسارة من الأهلي، أما موسم 2015 - 2016 شهد خسارتين متتاليتين أمام التعاون ثم الاتحاد وتعادل بعدها مع القادسية، وفي الموسم قبل الماضي، تعادل الهلال مع الوحدة ثم أحد قبل الخسارة من النصر.