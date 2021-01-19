الأهلي يعبر أبها بثلاثية نظيفة

استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه أمام ضيفه أبها 3-صفر في المواجهة التي احتضنها رديف ملعب "الجوهرة المشعة"، في المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاهلي بالعودة مجدداً لسكة الانتصارات والتي غابت عن الفريق في آخر 3 مراحل بعد خسارته أمام التعاون والقادسية وتعادله أمام الهلال.

ويدين الأهلي بهذا الفوز لمهاجمه السوري عمر السومة الذي سجّل هدفي الفوز ليرفع رصيده التهديفي في دوري المحترفين الى الهدف رقم 129.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاهلي الذي فرض سيطرته المطلقة حيث تمكن مهاجمه السوري عمر السومة من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 11 بعدما سدد كرةً قوية استقرت في شباك الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وواصل الأهلي هجومه ونجح السومة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 14 بعد تلقيه تمريرة من زميله سلمان مؤشر لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وكثّف الاهلي هجومه وأهدر السومة هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله سلمان مؤشر ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني فرض أبها سيطرته وبدأ بشن هجومه على مرمى الاهلي وسجّل لاعبه المغربي كريم العواضي هدفاً عند الدقيقة 58 إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وواصل أبها هجومه وكاد لاعبه الجزائري مهدي تاهرات أن يسجل الهدف الاول حينما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء إلا أنها وجدت المدافع محمد ال فتيل الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وعند الدقيقة 98 نجح لاعب الاهلي عبدالرحمن غريب بتسجيل الهدف الثالث بعدما اخترق دفاع أبها بمهارة وسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الى 26 نقطة ليتقدم للمركز الثالث بفارق الاهداف عن المتصدر الهلال ووصيفه الشباب، وبقي أبها على رصيده السابق 20 نقطة ليتراجع للمركز الثامن.