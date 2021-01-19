الزمالك ينتزع الصدارة بنقاط الجونة

انتزع فريق الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه الجونة 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات الدوري.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوسف إبراهيم أوباما الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة. ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام الأهلي، وتوقف رصيد الجونة عند 15 نقطة في المركز الثالث.

بهذا الفوز حافظ الزمالك، الذي لديه مباراة مؤجلة، على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره السادس مقابل التعادل في مباراة واحدة، فيما تلقى الجونة خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاث.