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النصر يواجه الوحدة وعينه على الفوز الرابع توالياً

وليد باخشوين خلالمواجهة النصر الموسم الماضي

النصر يواجه الوحدة وعينه على الفوز الرابع توالياً

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الرياض - فيصل الحربي

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يسعى النصر لمواصلة تألقه حينما يواجه ضيفه الوحدة على ملعب مرسول بارك، ويتطلع ضمك لتضميد جراحه حينما يلتقي ضيفه الباطن في أبها في منافسات المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب مرسول بارك يسعى النصر لمواصلة تألقه وتحقيق انتصاره الرابع توالياً حينما يستضيف الوحدة.

ونجح النصر في استعادة توازنه بقيادة مدربه الجديد الكرواتي ألين هورفات حيث حقق الفريق 3 انتصارات متتالية لأول مرة هذا الموسم ليتقدم للمركز العاشر برصيد 17 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر.

وفي المقابل يبحث الوحدة عن استعادة نغمة الانتصارات والتقدم أكثر في سلم الترتيب بعد الأداء الجيد الذي قدمه في مبارياته الأخيرة.

وتوقفت انتصارات الوحدة في المرحلتين السابقتين بعد تعادله سلبياً أمام فريقي الفتح وضمك ليتراجع للمركز السابع برصيد 20 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يتطلع ضمك لتضميد جراحه وإيقاف مسلسل اهدار النقاط حينما يستضيف الباطن.

ويعيش ضمك مرحلةً صعبة بعد النتائج السلبية التي قدمها هذا الموسم حيث يتذيل الترتيب برصيد 9 نقاط.

وفي المقابل يسعى الباطن لاستعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في المراحل الخمس الماضية حيث خسر 3 مباريات وتعادل في مباريات ليتراجع للمركز 14 برصيد 13 نقطة.

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