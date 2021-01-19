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الهلال يسعى للتعافي أمام التعاون

مباراة الفريقين الموسم الماضي

الهلال يسعى للتعافي أمام التعاون

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الرياض - فيصل الحربي

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يخوض الهلال اختباراً صعباً حينما يستضيف التعاون على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في منافسات المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يخوض الهلال اختباراً صعباً حينما يستضيف التعاون.

وعانى الهلال كثيراً في المراحل الأخيرة حيث فشل في تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية لأول مرة في تاريخه منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي.

‫وتراجع أداء الهلال كثيراً في آخر 6 مباريات حيث حقق انتصاراً وحيداً وخسر في مباراة وتعادل في 4 مباريات متتالية ليبقى في الصدارة برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة عن الشباب صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل يأمل التعاون في مواصلة نتائجه المميزة وتضييق الخناق على المتصدر الهلال ووصيفه الشباب حيث أن فوزه غداً سيقلص الفارق بينه وبين الهلال إلى نقطتين.

وقدّم التعاون أداءً جيداً في آخر 3 مباريات حيث حقق فوزين أمام أهلي جدة والفتح وتعادل أمام الرائد ليتقدم للمركز الرابع برصيد 21 نقطة.

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