كلوب ينفي هبوط أداء ليفربول

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الأربعاء إن أداء فريقه لم ينخفض رغم التراجع للمركز الرابع وعدم تسجيل أي هدف في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد التعادل بدون أهداف مع مانشستر يونايتد في استاد أنفيلد يوم الأحد خاض ليفربول بذلك ثلاث مباريات متتالية في الدوري دون هز الشباك لأول مرة منذ مارس 2005. وأكد كلوب أن فريقه لا يعاني من الإرهاق ولكنه يحتاج للتحسن في إنهاء الهجمات.

وأبلغ الصحفيين قبل استقبال بيرنلي في الدوري يوم الخميس "لم نسجل الكثير من الأهداف وهذا لا يعني أن الأداء تراجع، نعرف أننا في مكان لا نريده والأسباب ليست مهمة جدا ويجب أن نلعب كرة القدم بنسق مرتفع وهذا لم يتحقق في الثلث الأخير من الملعب. يجب أن نعمل على تسجيل الأهداف. انظروا إلى جون ستونز في مانشستر سيتي.. سجل ثلاثة أهداف ولا يمكن تفسير ذلك. نحتاج للتحلي بالهدوء واتخاذ قرارات جيدة وسيتغير الوضع".

وأحرز المدافع ستونز أول هدف له خلال أكثر من ثلاث سنوات مع سيتي عند الفوز 2-صفر على مانشستر يونايتد في قبل نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة في السادس من يناير ثم أحرز هدفين خلال الفوز 4-صفر على كريستال بالاس يوم الأحد.

ويرى المدرب الألماني أن ليفربول يجب أن يلعب بأداء "شبه مثالي" للاحتفاظ بلقب الدوري بعد أن أصبح ليستر سيتي أحدث الفرق الصاعدة للصدارة يوم الثلاثاء لينتزع القمة من مانشستر يونايتد الذي خلف ليفربول في وقت سابق.

وتابع "التغييرات مستمرة دائما لأن المراكز متقاربة وهذا يجعل سباق الدوري مختلفا هذا العام ويجب أن نستعد جيدا وأعرف أن النتائج وحدها تهم وآخر نتيجة كانت جيدة (التعادل أمام يونايتد)".

وقال كلوب إن المدافع جويل ماتيب الذي عانى من إصابة بالعضلة الضامة الشهر الماضي قد يلعب أمام بيرنلي لكن المهاجم ديوغو جوتا يحتاج لبعض الأسابيع للتعافي من مشكلة بالركبة.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 34 نقطة من 18 مباراة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر ليستر الذي خاض مباراة أكثر من حامل اللقب. ويقبع بيرنلي في المركز 17 بفارق أربع نقاط فوق منطقة الهبوط.