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نديدي وماديسون يمنحان ليستر الصدارة مؤقتاً

هدف نديدي

نديدي وماديسون يمنحان ليستر الصدارة مؤقتاً

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لندن - د ب أ

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انتزع فريق ليستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه تشيلسي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري.

وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله ويلفريد نديدي في الدقيقة السادسة، وأضاف جيمس ماديسون الهدف الثاني في الدقيقة 41. ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام مانشستر يونايتد،وتوقف رصيد تشيلسي عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وهذا هو الفوز الثاني عشر لفريق ليستر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مباراتين، بينما أصبحت هذه الخسارة هي السادسة لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمس.

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