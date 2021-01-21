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بعشرة لاعبين.. ألكويانو يقصي ريال مدريد من كأس إسبانيا

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بعشرة لاعبين.. ألكويانو يقصي ريال مدريد من كأس إسبانيا

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ألكوي - رويترز

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ودع ريال مدريد كأس ملك إسبانيا من الدور الثالث بعد هزيمته المفاجئة 2-1 أمام ألكويانو المنتمي للدرجة الثالثة بعد وقت إضافي يوم الأربعاء.

ومنح البرازيلي إيدر ميليتاو التقدم لريال مدريد بعد تمريرة عرضية من مواطنه مارسيلو في نهاية الشوط الأول لكن البديل خوسيه سولبيس أدرك التعادل لصاحب الأرض قبل عشر دقائق من النهاية ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي.

وطُرد رامون لوبيز لاعب ألكويانو في الدقيقة 110 بعد حصوله على الإنذار الثاني وبعد ذلك بخمس دقائق خطف خوانان الفوز لصاحب الأرض من مدى قريب.

وأدخل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تسعة تغييرات على تشكيلته التي خسرت 2-1 أمام أتليتيك بيلباو في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية ورغم ذلك كان هناك خمسة لاعبين سبق أن نالوا لقب دوري أبطال أوروبا في مواجهة ألكويانو.

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