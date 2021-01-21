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ميلان يعلن عودة 3 من لاعبيه المصابين بكورونا

هرنانديز وريبتش في الموسم الماضي

ميلان يعلن عودة 3 من لاعبيه المصابين بكورونا

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روما - رويترز

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أعلن ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس عودة الثلاثي رادي كرونيتش وأنتي ريبيتش وثيو هرنانديز إلى التشكيلة بعد أحدث فحوص لفيروس كورونا.

وتعافى بشكل تام ريبيتش مهاجم كرواتيا وكرونيتش لاعب وسط البوسنة من فيروس كورونا بينما بدا أن المدافع هرنانديز تلقى نتيجة خاطئة بإيجابية حالته يوم الأحد قبل أن يحصل على الضوء الأخضر للعب.

وقال النادي في بيان "يعلن ميلان سلبية مسحتي أنتي ريبيتش ورادي كرونيتش وخضع الثنائي صباح اليوم لفحوص إضافية مطلوبة قبل استئناف نشاطهما الاحترافي، أظهرت المزيد من الفحوص أن نتيجة ثيو هرنانديز الإيجابية كانت خاطئة. أرسلنا الوثائق إلى سلطات الصحة وبات بوسع اللاعب المران في الوقت الحالي".

ويغيب كرونيتش وريبيتش منذ السادس من يناير، بينما غاب هرنانديز عن الفوز 2-صفر على كالياري يوم الاثنين الماضي بعدما جاءت نتيجة الفحص إيجابية.

ويتصدر فريق المدرب ستيفانو بيولي الدوري بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه وسيواجه أتالانتا يوم السبت المقبل.

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