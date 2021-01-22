أرسنال يضم الحارس رايان من برايتون معاراً

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة، أنه أبرم صفقة التعاقد مع حارس المرمى ماتي رايان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من برايتون.

وشارك الأسترالي الدولي رايان، 28 عاما، في 124 مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى برايتون عام 2017.

وقال إيدو مدير الشؤون الفنية بنادي أرسنال: مات سيقدم منافسة رائعة ودعما إيجابيا لجميع حراس المرمى لدينا ونتطلع إلى اندماجه سريعا مع المجموعة هنا في أرسنال.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: مات لديه خبرة جيدة للغاية في الدوري الإنجليزي وخاض أكثر من 100 مباراة بالدوري، وهو ما سيشكل فائدة كبيرة لنا داخل الملعب وخارجه. ويرجح أن يظل الألماني بيرند لينو الحارس الاساسي لأرسنال. ويتأهب أرسنال للقاء ساوثهامبتون يوم السبت في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.