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برشلونة يتأهل إلى ثمن نهائي الكأس على حساب كورنيا

سجل برشلونة في الأشواط الإضافية

برشلونة يتأهل إلى ثمن نهائي الكأس على حساب كورنيا

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مدريد - د ب أ

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أنهى برشلونة مغامرة مضيفه كورنيا في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم وأطاح به خارج البطولة بالفوز عليه 2 - صفر مساء يوم الخميس في دور الـ32 للبطولة.

وكان كورنيا ، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية (ب) ، أطاح بأتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني من الدور الثاني للبطولة.

ولكن برشلونة أفسد طموحات كورنيا وأطاح به خارج البطولة بالفوز الثمين عليه في الوقت الإضافي للمباراة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليحجز برشلونة مقعده في دور الستة عشر للبطولة. وخلال الوقت الأصلي للمباراة ، عاند الحظ برشلونة حيث أهدر لاعباه ميراليم بيانيتش وعثمان ديمبلي ضربتي جزاء للفريق في الدقيقتين 39 و80 لينتهي الوقت الأصلي بالتعادلالسلبي ويلجأ الفريقان لخوض وقت إضافي.

ونجح ديمبلي في تعويض فريقه عن ضربة الجزاء التي أضاعها عندما سجل هدف التقدم في الدقيقة 92 قبل أن يمنح مارتن برايثوايت الفريق الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني. وأنهى كورنيا المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه ألبرت فيرنانديز في الدقيقة 118 .

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