غوارديولا يؤكد غياب دي بروين 6 أسابيع

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الجمعة، إن لاعب الوسط كيفين دي بروين سيغيب عن الملاعب من أربعة إلى ستة أسابيع بسبب إصابته في المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدا أن دي بروين (29 عاما) تعرض لإصابة في عضلات الساق واستبدل بعد مرور ساعة من فوز سيتي 2-صفر على أستون فيلا في ملعب الاتحاد يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف غوارديولا قبل مواجهة الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي على أرض تشيلتنهام تاون المنتمي لدوري الدرجة الرابعة غدا السبت "كيفن، مثلما قال الطبيب عقب مراجعة الفحص بالأشعة اليوم، سيغيب من أربعة إلى ستة أسابيع. هذه ضربة قوية لكن يجب أن نمضي قدما. "لا أقول شيئا لا يعرفه الجميع، إنه أمر مؤسف له ولنا ويجب أن نجد حلا لأن كل شخص في حياته اليومية يعاني من الوضع الذي نعيشه ويجب أن نتكيف مع ذلك".