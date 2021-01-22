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فالنسيا يتعثر مجدداً ويتعادل مع أوساسونا

وصل فالنسيا للقطة 20

فالنسيا يتعثر مجدداً ويتعادل مع أوساسونا

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مدريد - د ب أ

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أنقذت النيران الصديقة فريق فالنسيا من تلقي خسارة جديدة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما قادته للتعادل بصعوبة بالغة 1 - 1 مع ضيفه أوساسونا يوم الخميس في المرحلة التاسعة عشرة للمسابقة.

وظل فالنسيا، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته العشر الأخيرة بالمسابقة، في المركز الرابع عشر بترتيب البطولة برصيد 20 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.

في المقابل، ظل أوساسونا، الذي عجز عن حصد أي فوز في البطولة منذ أكتوبر الماضي، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 16 نقطة.

بادر أوساسونا بالتسجيل عبر لاعبه الأرجنتيني جوناثان كاييري في الدقيقة 42، لكن فالنسيا أدرك التعادل عقب تسجيل أوناي غارسيا لاعب الضيوف هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

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