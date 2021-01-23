  • مباشر
اللغة

أتالانتا يقسو على ميلان.. وإنتر يهدر فرصة الصدارة

فاز أتالانتا بثلاثية نظيفة

أتالانتا يقسو على ميلان.. وإنتر يهدر فرصة الصدارة

متابع الغاء المتابعة

روما - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

سقط فريق ميلان في فخ الخسارة أمام ضيفه أتالانتا صفر - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل إنتر ميلان مع أودينيزي سلبيا، وفوز روما على سبيزيا 4 - 3.

وتقدم أتالانتا بهدف سجله كريستيان روميرو في الدقيقة 26، وأضاف يوسيب إيليشيش الهدف الثاني لأتالانتا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم دوفان زاباتا أهداف اتالانتا في الدقيقة 77. وتوقف رصيد ميلان عند 43 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع أتالانتا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت إنتر ميلان بمضيفه أودينيزي. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، كما رفع أودينيزي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ
خطف 10 مصريين في ليبيا.. وأهلهم يروون خطف 10 مصريين في ليبيا.. وأهلهم يروون

الأكثر قراءة

آل الشيخ يحسم للهلال السوداني صفقة آل الشيخ يحسم للهلال السوداني صفقة "أوروبية" لأول مرة في تاريخ النادي
إصابة زيدان بفيروس كورونا إصابة زيدان بفيروس كورونا
أهلي جدة يواجه الاتفاق بحثاً عن تضييق الخناق على الهلال أهلي جدة يواجه الاتفاق بحثاً عن تضييق الخناق على الهلال
ثنائية سواريز تُبعد أتلتيكو مدريد عن منافسيه ثنائية سواريز تُبعد أتلتيكو مدريد عن منافسيه
رغم خروجه من الكأس.. اعتبار روما خاسراً بسبب رغم خروجه من الكأس.. اعتبار روما خاسراً بسبب "التغيير السادس"
بلاتر يغادر بلاتر يغادر "العناية المركزة"

قبل أن تذهب

هل شاركت قوات صومالية في نزاع إقليم تيغراي الإثيوبي؟
هل شاركت قوات صومالية في نزاع إقليم تيغراي الإثيوبي؟

اكتشف المزيد