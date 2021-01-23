أهلي جدة يواجه الاتفاق بحثاً عن تضييق الخناق على الهلال

يسعى أهلي جدة لمواصلة انتصاراته وتضييق الخناق على المتصدر الهلال حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق في المواجهة التي يحتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وفي الأحساء يبحث الرائد عن تضميد جراحه حينما يلتقي مضيفه الفتح، في حين يتطلع أبها لاستعادة توازنه حينما يستضيف القادسية، في افتتاح المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يسعى أهلي جدة لمواصلة انتصاراته وتضييق الخناق على المتصدر الهلال حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق.

ونجح الأهلي في العودة مجدداً لسكة الانتصارات التي غابت عنه في 3 مراحل متتالية عقب فوزه أمام ضيفه أبها 3-صفر.

ويبحث الأهلي عن الفوز في آخر مبارياته في الدور الأول لتضييق الخناق على المتصدر الهلال حيث سيشاركه الصدارة برصيد 29 نقطة مؤقتاً، قبل مواجهة الأخير أمام الفيصلي يوم الاثنين.

وفي المقابل يدخل الاتفاق المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد عودته للانتصارات مجدداً بفوزه الصعب على الرائد 3-2 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يبحث الرائد عن تضميد جراحه حينما يواجه مضيفه الفتح المتعثر.

وعانى الرائد كثيراً في المراحل التسع الأخيرة والتي لم يعرف فيها طعم الفوز حيث خسر 6 مواجهات وتعادل في 3 مواجهات.

وكان الرائد قريباً من تحقيق الانتصار على الاتفاق في المرحلة الماضية بعد تقدمه بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلا أنه خسر بالثلاثة ليتراجع للمركز 14 برصيد 13 نقطة.

وفي المقابل يسعى الفتح لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في المراحل الثلاث الماضية حيث تعادل في مباراتين أمام الوحدة والقادسية وخسر من التعاون ليتراجع للمركز 11 برصيد 18 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يتطلع أبها لاستعادة توازنه حينما يستضيف القادسية.

وتوقفت انتصارات أبها بعد تلقيه خسارة ثقيلة في المرحلة الماضية أمام مضيفه الأهلي بثلاثية نظيفة ليتراجع للمركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وفي المقابل يبحث القادسية عن مواصلة حصده للنقاط والتقدم في سلم الترتيب بعد نتائجه في المراحل الاربع الاخيرة حيث فاز في مباراة وتعادل في 3 ليرفع رصيده للنقطة 19 ويبقى في المركز العاشر.