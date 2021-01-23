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استقالة الإسباني بينيتز من تدريب داليان الصيني

سبق لبينيتيز تدريب الريال وليفربول

استقالة الإسباني بينيتز من تدريب داليان الصيني

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داليان - رويترز

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استقال الإسباني رافائيل بينيتز مدرب نادي داليان برو المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم من منصبه يوم السبت، قائلا إن جائحة كوفيد-19 لعبت دورا في قرار الرحيل.

وكان النادي الصيني تعاقد مع بينيتز مدرب ليفربول وريال مدريد السابق مقابل مبلغ كبير في 2019 قدر بنحو 12 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وقال المدرب الإسباني المخضرم في بيان "للأسف وعلى غرار الكثير من الأمور في العام الماضي غيرت جائحة كوفيد-19 حياتنا ومشاريعنا. بداية من اليوم وبكل أسف أنهي أنا وطاقمي الفني المعاون مهمتنا في تدريب نادي داليان".

وأضاف بينيتز "الجائحة لا تزال هنا. بالنسبة لنا جميعا كانت مصلحة عائلاتنا على رأس الأولويات عند اتخاذ هذا القرار".

وفشل داليان في التأهل لمرحلة حسم اللقب في الدوري الصيني الممتاز الموسم الماضي الذي تأثر بانتشار الفيروس واحتل المركز السابع وقبل الأخير في مجموعته لكنه ضمن البقاء في دوري الأضواء بعد ذلك.

وقال بينيتز (60 عاما) إنه يأمل أن يكون ترك خلفه رؤية للفريق للبناء عليها في المستقبل "أنا على قناعة بأننا تركنا أساسا وأسلوبا سيساعدان في تنفيد المشروع بنجاح. قمنا بضخ دماء شابة في صفوف الفريق الأول ووضعنا الأسس والقواعد للمستقبل بداية من مدارس الناشئين وحتى القمة".

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