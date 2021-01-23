تليغراف: خطط لتطعيم الرياضيين ضد كورونا في الأولمبياد

‬‬ذكرت صحيفة تليغراف يوم الجمعة، أن اللجنة الأولمبية الدولية تنسق مع منظمة الصحة الدولية لحصول كل الرياضيين على لقاح كوفيد-19 لإنقاذ أولمبياد طوكيو هذا العام.

وتأجلت الألعاب من صيف 2020 في مارس الماضي بعد بدء الجائحة، ومن المقرر أن تنطلق في 23 يوليو 2021.

ونفت الحكومة اليابانية تقريرا صحافيا اليوم الجمعة نقل عن مصدر لم يكشف عن هويته قوله، إن الألعاب ستلغى مع وجود أغلب مناطق اليابان في حالة طوارئ بسبب عدوى كوفيد-19.

وفي العام الماضي كانت الحكومة اليابانية تضع آمالها على التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا يساعد على إقامة الأولمبياد بصورة آمنة، لكن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قال في الآونة الأخيرة إن التطعيمات ليست إلزامية لمشاركة الرياضيين في الأولمبياد.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي لطوكيو 2020 في وقت سابق إنه يأمل أن يساهم نجاح حملات التطعيم ضد كوفيد-19 في ضمان إقامة أكبر حدث رياضي في العالم في ظروف آمنة.

وهناك مخاوف عامة من أن قدوم الرياضيين سينشر الفيروس. وأظهرت استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة أن حوالي 80 بالمئة من اليابانيين لا يريدون إقامة الأولمبياد الصيف المقبل.