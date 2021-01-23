  • مباشر
اللغة

ساوثهامبتون يقصي حامل اللقب ويبلغ ثمن نهائي الكأس

سجل الهدف الوحيد عن طريق الخطأ

ساوثهامبتون يقصي حامل اللقب ويبلغ ثمن نهائي الكأس

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

خرج أرسنال حامل اللقب من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الخسارة 1-صفر أمام ساوثهامبتون بهدف سجله المدافع غابرييل بطريق الخطأ في مرماه يوم السبت.

وانتهت رحلة أرسنال، الذي توج باللقب بعد الفوز على تشيلسي في أغسطس الماضي، بعد خطأ دفاعي متكرر لفريق المدرب ميكل أرتيتا.

واستحق ساوثهامبتون التقدم بهدف في الدقيقة 42 عندما أرسل كايل ووكر-بيترز الظهير الأيمن كرة عرضية منخفضة حولها غابرييل بطريق الخطأ في مرمى الحارس بيرند لينو.

وكاد أرسنال أن يستقبل الهدف الثاني لكن المهاجم داني إنغز أهدر أكثر من فرصة للتسجيل. وضغط أرسنال في الشوط الثاني بشكل أكبر لكن ساوثهامبتون حافظ على نظافة شباكه ليتأهل لمواجهة وولفرهامبتون واندررز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ
خطف 10 مصريين في ليبيا.. وأهلهم يروون خطف 10 مصريين في ليبيا.. وأهلهم يروون

الأكثر قراءة

آل الشيخ يحسم للهلال السوداني صفقة آل الشيخ يحسم للهلال السوداني صفقة "أوروبية" لأول مرة في تاريخ النادي
إصابة زيدان بفيروس كورونا إصابة زيدان بفيروس كورونا
ثنائية سواريز تُبعد أتلتيكو مدريد عن منافسيه ثنائية سواريز تُبعد أتلتيكو مدريد عن منافسيه
رغم خروجه من الكأس.. اعتبار روما خاسراً بسبب رغم خروجه من الكأس.. اعتبار روما خاسراً بسبب "التغيير السادس"
بلاتر يغادر بلاتر يغادر "العناية المركزة"
ألكويانو يواجه بلباو.. وفالنسيا يصطدم بإشبيلية ألكويانو يواجه بلباو.. وفالنسيا يصطدم بإشبيلية

قبل أن تذهب

السعودية تقدم كسوة الشتاء لـ18 ألف شخص في باكستان
السعودية تقدم كسوة الشتاء لـ18 ألف شخص في باكستان

اكتشف المزيد