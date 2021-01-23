غوارديولا يطالب بتقليل عدد فرق الدوري الممتاز

دعا الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى تقليل عدد الفرق المنافسة في البطولة وفي بطولات الدرجات الأدنى في انجلترا من أجل تحسين نوعية هذه المنافسات في الوقت الذي يتردد فيه حديث عن إطلاق دوري أوروبي ممتاز مستقل.

وطوال سنوات ترددت فكرة إطلاق بطولة كبرى مستقلة بديلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي يقام تحت إشراف الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) لكن هذه التكهنات زادت بصورة كبيرة وواضحة خلال آخر عامين.

وقالت صحيفة تايمز اللندنية، إنها علمت باقتراح يتضمن إطلاق بطولة دوري أوروبي ممتاز مستقلة بمشاركة 15 فريقا مؤسسا إلى جانب خمسة أخرى فرق تتأهل في كل عام. وتتصور الخطة تقسيم 20 فريقا إلى مجموعتين وإقامة ما بين 18 و23 مباراة في كل موسم. لكن غوارديولا رفض الدخول في مثل هذه التفاصيل قائلا إن تقوية وتعزيز بطولات الدوري المحلية ينطوي على أهمية كبيرة.

وقال المدرب الإسباني المخضرم قبل المواجهة بين فريقه وتشيلتنهام تاون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي في وقت لاحق من اليوم السبت "أشعر أننا لا نستطيع الاستغناء عن بطولات الدوري المحلية نظرا لما تعنيه بالنسبة لنا.. وما يعنيه اللعب في كأس انجلترا وفي بطولات الدوري".

وأضاف "ما ينبغي علينا القيام به هو جعل كل بطولة دوري في أوروبا أقوى مما هي عليه الآن عن طريق تقليل عدد الفرق المشاركة فيها وتحسين مستوى البطولة وتحسين دوري القسم الأول ودوري القسم الثاني والدوري الممتاز عن طريق تخفيض عدد الفرق المنافسة في كل بطولة. علينا الاهتمام بالنوعية وليس الكمية".

وأردف قائلا "لابد من رفع مستوى الدوري الممتاز.. من أجل تحقيق هذا يتعين تخفيض عدد الفرق لكن لا يمكن بأي حال القضاء على الدرجات الأدنى أو الدوري الممتاز".

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه سيحرم أي لاعب يشارك في أي بطولة دوري أوروبية خارج إشرافه من الاشتراك في البطولات التي ينظمها بما في ذلك كأس العالم.