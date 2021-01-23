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ميلان يتعاقد مع توموري بنظام الإعارة

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ميلان يتعاقد مع توموري بنظام الإعارة

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ميلان - رويترز

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قال ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة إنه تعاقد مع قلب دفاع تشيلسي فيكايو توموري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار التعاقد النهائي.

وبدأ توموري المولود في كندا مسيرته في أكاديمية تشيلسي وخاض 27 مباراة في كافة المسابقات مع النادي اللندني بعد مشاركته مع الفريق الأول في 2016.

وخاض المدافع البالغ عمره 23 عاما، الذي شارك في أربع مباريات مع تشيلسي هذا الموسم، فترات إعارة سابقة في صفوف برايتون أند هوف ألبيون وهال سيتي وديربي كاونتي.

وفي وقت سابق اليوم، قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن توموري، الذي خاض مباراة دولية واحدة مع منتخب إنجلترا، لا يشارك بانتظام حيث يملك الفريق خمسة مدافعين في مركزه.

وقال للصحفيين "يجب أن أختار اثنين في قلب الدفاع في كل مباراة ولدينا ما يكفي في هذا المركز. فيكايو لاعب يتطور..رأيته ينمو منذ وصوله إلى ديربي كاونتي ليصبح أحد أفضل المدافعين في دوري الدرجة الثانية ولاعبا أساسيا في تشيلسي والمنتخب الإنجليزي، لذلك أعتقد أن مسيرته كانت رائعة".

ويتصدر ميلان، الذي يستضيف أتلانتا غدا السبت، الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة بعد 18 مباراة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن جاره وغريمه التقليدي إنتر ميلان.

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