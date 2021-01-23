ناغلسمان رداً على شائعات تدريبه الريال: أسوأ شيء قد تقرأه

أعرب يوليان ناغلسمان المدير الفني لنادي لايبزيغ الألماني عن فخره بتكهنات وسائل الإعلام بشأن إمكانية توليه تدريب المارد الإسباني ريال مدريد.

وقال ناغلسمان لشبكة "سكاي" يوم السبت "هذا بالتأكيد أسوأ شيئ تقرأه، لكني أعرف أيضا أن ما تنشره الصحف ليس دائما بصحيح".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ناغلسمان، 33 عاما، قد يخلف الفرنسي زين الدين زيدان في تدريب النادي الملكي بعد حملة الانتقادات التي طالت الأخير بسبب تراجع نتائج الفريق.

وتألق ناغلسمان مع هوفنهايم قبل أن يقود لايبزيغ إلى المربع الذهبي للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا في أول موسم له مع الفريق في الوقت الذي يحتل فيه المركز الثاني حاليا بجدول ترتيب البوندسليغا وبلغ دور الستة عشر من البطولة القارية. ويمتد عقد ناغلسمان مع لايبزيغ حتى نهاية موسم 2023.