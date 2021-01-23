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وولفرهامبتون يستعير البرازيلي جوزيه

سينضم للفريق في الإنجليزي حتى نهاية الموسم

وولفرهامبتون يستعير البرازيلي جوزيه

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وولفرهامبتون - رويترز

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قال نادي وولفرهامبتون واندررز المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه تعاقد مع المهاجم البرازيلي المخضرم ويليان جوزيه لاعب ريال سوسييداد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح النادي الإنجليزي أن العقد يتضمن بندا يتيح له التعاقد مع اللاعب البرازيلي بصفة دائمة بعد انتهاء فترة الإعارة.

وأحرز جوزيه (29 عاما) 62 هدفا خلال 170 مباراة خاضها مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني من بينها هدفان في فوز سوسيداد 2-صفر على قرطبة في كأس ملك إسبانيا الأربعاء الماضي.

وسبق لجوزيه الفوز بكأس العالم تحت 20 عاما مع منتخب بلاده البرازيل كما سبق له أن أعير إلى عدة فرق من بينها سانتوس وغريميو وريال مدريد وريال سرقسطة قبل الانضمام إلى ريال سوسيداد في 2016.

وسيعزز وجوده خط هجوم وولفرهامبتون الذي يدربه نونو إسبريتو سانتو في ظل غياب المهاجم المكسيكي البارز راؤول خيمنيز المصاب في الجمجمة منذ نوفمبر الماضي. ولن يشارك جوزيه الذي سيرتدي القميص رقم 12 في مباراة فريقه المقبلة في الدوري الممتاز أمام تشيلسي اللندني الثامن في القائمة الأربعاء المقبل.

ويحتل وولفرهامبتون المركز 14 بين فرق الدوري الممتاز العشرين برصيد 22 نقطة من 19 مباراة.

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