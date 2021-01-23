يناير.. يبتسم للاتحاديين في الكلاسيكو

يتطلع الاتحاديون في أن يواصل فريقهم تألقه في مواجهاته أمام ضيفه النصر والتي تقام في شهر يناير، الذي يحمل ذكرى مميزة في الكلاسيكو في الدوري بجميع مسمياته.

ويحمل الكلاسيكو المقبل الرقم 14 الذي يقام في شهر يناير في مسابقة الدوري بجميع مسمياته والتي بدأت في أول شهور السنة الميلادية قبل أكثر من 40 عاماً.

ونجح الاتحاد بالفوز على النصر في شهر يناير 6 مباريات مقابل 3 خسائر وتعادلا في 3 مباريات كان آخرها لقاءهم الأخير في الموسم الماضي. وبدأت مواجهات الفريقين في شهر يناير في دوري عام 1979 حينما التقوا بالرياض وتعادلا 1-1.

وفي عام 1981 حقق النصر فوزه الأول في مواجهات يناير حينما انتصر على الاتحاد في الرياض 2-1، ليعود التعادل الايجابي 2-2 ويحسم مباراتهما في يناير 84.

وفي يناير 1987 نجح الاتحاد بتحقيق فوزه الأول في أول شهور السنة الميلادية حينما اكتسح النصر في جدة بثلاثية نظيفة، ليعود الفريقان مرة أخرى ويتعادلان 1-1 في يناير 88.

وفي يناير 1990 حقق الاتحاد الفوز على النصر بهدف نظيف في الرياض، لينجح مرة أخرى بالفوز 2-صفر في يناير 93 في مواجهتهما التي أقيمت في جدة.

وفي يناير عام 1995 حسم النصر الكلاسيكو بفوزه بهدف نظيف في مباراتهما التي أقيمت في جدة، ليتعادلا في يناير 2006 1-1 في جدة.

وفي يناير من عامي 2008 و2009 انتصر الاتحاد في الكلاسيكو في المباراتين التي اقيمت على ملعبه حيث انتهت الأولى برباعية نظيفة في حين انتهت المواجهة الثانية بهدف نظيف.

وفي عام 2010 التقى الفريقين مرتين بالدوري في شهر يناير حيث حسم النصر لقاء الذهاب الذي أقيم في جدة 2-1، وفاز الاتحاد بالرياض 1-صفر.

آخر مواجهاتهما التي أقيمت في شهر يناير كانت في الدور الثاني للموسم الماضي والتي أقيمت في جدة وانتهت بالتعادل 1-1.