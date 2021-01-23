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"الكفاءة المالية" تعلن عدم منح الاتحاد والنصر الشهادة

مباراة الفريقين الموسم الماضي

"الكفاءة المالية" تعلن عدم منح الاتحاد والنصر الشهادة

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العربية.نت

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أعلنت لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة يوم السبت، عدم منح أندية الاتحاد والنصر والاتفاق والباطن والوحدة الشهادة بعد انتهاء مدة المهلة الرسمية يوم الخميس الماضي.

وجاء في بيان وزارة الرياضة: عقدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية اجتماعها يوم السبت وقررت عدم منح شهادة الكفاءة المالية لأندية الاتحاد والنصر والباطن والاتفاق والوحدة بسبب عدم تحقيق المتطلبات المشار إليها في القرار السابق.

وكانت اللجنة أوضحت في وقت سابق عن 3 متطلبات ملزم على الأندية استيفاؤها وهي سداد جميع الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 3 أكتوبر 2020 دون جدولة، وسداد رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2020 لنشاط كرة القدم، وأن يكون آخر موعد تقديم للمستندات المؤيدة لتحقيق المتطلبات المذكورة في الفقرتين والمصادقة على بيان الالتزامات في الساعة 3 مساء يوم 21 يناير 2021.

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