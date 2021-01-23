"هاتريك" النصيري يقفز بإشبيلية إلى الثالث

واصل المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري ممارسة هوايته في هز الشباك وأحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه إشبيلية إلى الفوز الكبير 3 - صفر على قادش يوم السبت في المرحلة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا تعادل هويسكا مع فياريال سلبيا.

وقفز إشبيلية إلى المركز الثالث رافعا رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد، وتجمد رصيد قادش عند 24 نقطة في المركز التاسع. وأنهى إشبيلية الشوط الأول لصالحه بهدفين للنصيري في الدقيقتين 35 و39 ثم سجل النصيري الهدف الثالث (هاتريك) له وللفريق في الدقيقة 62 .

وانتزع النصيري صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 12 هدفا بفارق هدف واحد أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والأوروجوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد. وواصل هويسكا مسلسل الانهيار والنتائج السلبية في الدوري الإسباني وسقط في فخ التعادل السلبي.

وفشل الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويفشل هويسكا في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي.

والتعادل هو الأول لهويسكا بعد أربع هزائم متتالية كما أنه الثاني مقابل خمس هزائم للفريق في آخر سبع مباريات خاضها الفريق في المسابقة. ورفع هويسكا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ20 الأخير مقابل 34 نقطة لفياريال في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة.