سيتي يرفض الخسارة من تشلتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

صعد مانشستر سيتي بصعوبة إلى الدور الخامس بعد فوزه المثير على مضيفه تشيلتنهام تاون 3 - 1 ضمن مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح سيتي في قلب تأخره بهدف أمام تشيلتنهام إلى فوز مثير بثلاثية جاءت في أخر تسع دقائق من المباراة.

وتقدم ألفي ماي بهدف لتشيلتنهام في الدقيقة 59 لكن فيل فودين أدرك التعادل لسيتي في الدقيقة 81 ثم أضاف غابرييل جيسوس وفيران توريس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 84 و90.

وفي باقي المباريات فاز وست هام يونايتد على ضيفه دونكاستر روفرز 4 - صفر وشيفيلد يونايتد على ضيفه بليموث أرغايل 2 - 1 وبرايتون على ضيفه بلاكبول 2 - 1 وسوانزي سيتي على ضيفه نوتينغهام فورست 5 - 1 وبريستول سيتي على مضيفه ميلوول 3 - صفر وبارنسلي على ضيفه نوريتش سيتي 1 - صفر.

وعلى استاد لندن الأولمبي أنهى وست هام الشوط الأول من مباراته أمام دونكاستر متقدما بهدفين حملا توقيع بابلو فورنالس وأندريه يارمولنكو في الدقيقتين الثانية و32. وسجل أندرو باتلر لاعب دونكاستر هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54 ثم أحرز أولادابو أفولايان الهدف الرابع لوست هام في الدقيقة 78.

وفاز شيفيلد يونايتد على ضيفه بليموث بهدفين سجلهما كريس باشام وبيلي شارب في الدقيقتين 39 و47 وتكفل بانوت تشي كامارا بالهدف الوحيد للفريق الضيف في الدقيقة 75.

وعلى ملعب فالمر، فاز برايتون على ضيفه بلاكبول بهدفين حملا توقيع يفيس بيسوما وستيفن ألزاتي في الدقيقتين 27 و58 مقابل هدف للفريق الضيف سجله جاري ماديني في الدقيقة 45.