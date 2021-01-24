وصول طاقم حكام كأس بيرين للسوبر السعودي

وصل يوم السبت طاقم التحكيم الإيطالي المخصص لقيادة مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي بين النصر والهلال في 30 يناير الجاري.

وسيقود الدولي دانييلي أورساتو المباراة المنتظرة بين الغريمين، وسبق للإيطالي قيادة عدة مباريات مهمة في مسيرته من أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا الماضية بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دور الـ16، وملحق صعود كأس العالم 2048 بين هندوراس وأستراليا، وحكما لتقنية VAR لمباراة كرواتيا والدنمارك في مونديال 2018.

وسيلعب الهلال والنصر مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي في 30 من الشهر الحالي بعد فوز الأول ببطولة الدوري الماضية وحلول الأخير وصيفا لبطولة كأس الملك.